Главы МИД России, Турции и Сирии могут встретиться в ОАЭ

5 янв. 15:53

Министры иностранных дел России, Турции и Сирии могут провести встречу в ближайшее время в Арабских Эмиратах, сообщает телеканал RT Arabic со ссылкой на турецкие источники.

Как передают источники канала, существует вероятность того, что трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств трех стран состоится в ОАЭ в предстоящие дни.

Ранее сирийский лидер Башар Асад встретился с главой МИД и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Зейдом Аль Нахайяном, который приехал с визитом в Дамаск во главе эмиратской делегации.