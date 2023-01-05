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Главы МИД России, Турции и Сирии могут встретиться в ОАЭ

Главы МИД России, Турции и Сирии могут встретиться в ОАЭ

Министры иностранных дел России, Турции и Сирии могут провести встречу в ближайшее время в Арабских Эмиратах, сообщает телеканал RT Arabic со ссылкой на турецкие источники.

Как передают источники канала, существует вероятность того, что трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств трех стран состоится в ОАЭ в предстоящие дни.

Ранее сирийский лидер Башар Асад встретился с главой МИД и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Зейдом Аль Нахайяном, который приехал с визитом в Дамаск во главе эмиратской делегации.

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