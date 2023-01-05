Казахстан и Китай установили исторический рекорд по железнодорожным грузоперевозкам

5 янв. 15:15

В 2022 году товарообмен между Казахстаном и Китаем по железнодорожным путям составил свыше 23 млн тонн, превысив исторический максимум, сообщает пресс-служба НК "Казакстан Темир Жолы".

Как отметили в нацкомпании, объем товарооборота увеличился на 15% в сравнении с 2021 годом.

"Экспортные отправки увеличились на 17% за счет роста перевозок продукции казахстанских предприятий: железной руды (+17%), цветной руды (+45%), черных металлов (+6%), зерновых грузов в контейнерах (+70%) и др. грузов (+83%)", - сказано в сообщении.

В КТЖ подчеркнули, что данные показатели достигнуты благодаря слаженной работе железнодорожников Казахстана и Китая.

"Совместно с ж/д администрациями Китая проводилась работа по обеспечению беспрепятственного приема-передачи поездов, эффективному использованию мощности переходов", - добавили в пресс-службе.

Там же заявили о четкой и своевременной работе железнодорожников Алматинского отделения грузовых перевозок, станций Достык и Алтынколь.

"Для обеспечения бесперебойных перевозок отечественной продукции и развития транзитного потенциала страны в ноябре прошлого года началось возведение вторых путей на участке Достык – Мойынты", - пояснили в нацкомпании.

По данным КТЖ, в результате работ пропускная способность участка увеличится с 12 пар грузовых поездов до 60 пар в сутки.

"В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование по строительству третьего железнодорожного пограничного перехода Аягоз – Бахты", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники КТЖ выразили уверенность, что реализация крупных инфраструктурных проектов даст толчок развитию экономики страны и послужит увеличению грузопотока между Казахстаном и Китаем.