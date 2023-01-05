McDonald's уходит из Казахстана

5 янв. 14:54

Кафе быстрого питания McDonald's закроются в Казахстане, сообщает пресс-служба McDonald's в этой стране.

"Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО Food Solutions KZ прекращает работу под брендом McDonald's в Казахстане из-за ограничений в поставках", - сказано в сообщении.

Отмечается, что о возобновлении работы и сроках открытия новых ресторанов под новым названием объявят в ближайшее время.

"После открытия сети ресторанов посетителям будут предложены продукты высокого качества, разнообразное меню и гостеприимный сервис. Рестораны быстрого обслуживания продолжат работу в соответствии с действующими высокими стандартами, ценностями и принципами ведения бизнеса", - говорится в пресс-релизе.