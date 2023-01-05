Юный житель Казахстана умер во время катания на лыжах

5 янв. 14:07

На лыжной базе в Зерендинском районе Акмолинской области погиб 16-летний житель Астаны сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Сообщение о том, что в 10 км от села Садовое на лыжной дорожке скончался несовершеннолетний астанчанин, поступило в дежурную часть отдела полиции Зерендинского района. Следственно-оперативная группа незамедлительно прибыла к месту происшествия.

"В ходе первоначального сбора материалов установлено, что несовершеннолетний приехал отдыхать на лыжную базу вместе с родителями. Тело молодого человека без признаков жизни обнаружили двое отдыхавших. Парень при спуске на лыжной трассе столкнулся с деревом, упал и, не приходя в сознание, скончался на месте", - сказано в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по статье "Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".