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Иностранцам в Азербайджане продлили разрешение на работу до двух лет

Иностранцам в Азербайджане продлили разрешение на работу до двух лет

Разрешение на работу для иностранных граждан, работающих на освобожденных территориях Азербайджана, продлено до 2 лет, сообщил глава Государственной миграционной службы страны Вусал Гусейнов.

Он отметил, что разрешение на работу иностранцам, работающим на этих территориях, продлят на 2 года, а срок рассмотрения обращений составит 5 рабочих дней.

Стоит отметить, что квота трудовой миграции не будет применяться в отношении иностранцев, привлекаемых к трудовой деятельности на освобожденных территориях сроком на 5 лет.

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