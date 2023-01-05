Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

5 янв. 12:30

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Управления по связям Администрации президента Турции.

Главы государств обсудили вопросы энергетики, состояние и перспективы двусторонних отношений, а также региональные процессы, в том числе украинский и сирийский кризисы.

Президент Турции заявил российскому лидеру о нацеленности на конкретные шаги по формированию дорожной дорожной карты для создания газового хаба в Турции. В этой связи Эрдоган обратил внимание на усилия по развитию энергетической инфраструктуры страны.

Касаясь темы конфликта на Украине, глава республики напомнил о позитивных результатах инициатив по продвижению диалога, что проявилось в договоренности о "зерновом коридоре", обмене военнопленными и создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Как подчеркнул Эрдоган, призывы к диалогу должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий.