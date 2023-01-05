Коронавирус за сутки обнаружили у 3 274 россиянина

5 янв. 12:18

В России за минувшие сутки выявили 3274 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 073, в Санкт-Петербурге - 330, в Подмосковье - 92. В Краснодарском крае - 17, в Ставропольском крае - 38, в Крыму - 19, в Дагестане - 3, в Кабардино-Балкарии - 1, в Адыгее - 3, в Карачаево-Черкесии - 1, в Чечне - 3, в Северной Осетии - 5, в Ингушетии - 0.

Общее число инфицированных в России достигло 21 817 113.

Госпитализированы за сутки 721 человек. Выздоровели за сутки 4 719 человек, с начала пандемии - 21 232 717.

Умерло за сутки 47 человек, за все время – 393 945.