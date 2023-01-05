Мишустин призвал к развитию отношений с дружественными государствами

5 янв. 12:04

Председатель правительства России Михаил Мишустин призвал развивать отношения с дружественными странами в инновационной сфере, несмотря на санкционное давление.

Он отметил, что сегодня страна поставила задачу добиться технологической независимости, в том числе через поиски и внедрение эффективных форм взаимодействия государства, науки и бизнеса.

"В текущих условиях особенно важно и дальше продвигать отечественную продукцию, предлагать идеи и технологические решения российской промышленности нашему сектору услуг. Несмотря на санкционное давление нужно развивать международную кооперацию в первую очередь с дружественными странами, которых немало", - сказал Мишустин на встрече с на встрече с гендиректором Фонда содействия инновациям Сергеем Поляковым, пишет ТАСС.

По словам премьера, работа фонда является важнейшим направлением поддержки технологического развития России. "Все сегодняшние результаты в науке, будущие достижения - это предмет особого внимания президента России и правительства. Научно-технические прорывы способны качественно изменить в первую очередь жизнь наших людей, дать новые импульсы нашей экономике, технологиям, и обеспечить стабильное поступательное развитие РФ в долгосрочной перспективе", - подчеркнул он.

Также он заострил внимание на то, что значительная часть усилий фонда направлена на помощь молодежи и студентам, проводятся конкурсы для школьников, выделяются гранты молодым ученым. "Ведутся проекты по таким перспективным направлениям, как искусственный интеллект и IT-решения - то, что сейчас очень популярно у молодежи", - добавил глава кабмина.

По его словам, "любой кризис - это новые возможности". "Надо продолжать всячески поддерживать инновационные высокотехнологичные проекты. Это очень важно", - заключил он.