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В горах Туркестана пропали 12 человек

В горах Туркестана пропали 12 человек

Спасатели приступили к поискам 12 человек, пропавших в горах Туркестанской области, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Сообщение о пропаже людей поступило в 10:00 часов по местному времени. Люди выехали на двух автомобилях в горы Байжансай Байдибекского района. Последний раз они выходили на связь 3 января. Как отметил заявитель, пропавшие должны были вернуться в Шымкент 3 января.

В поисках участвуют спасатели и техника высокой проходимости ДЧС области, также вертолет МЧС со специалистами ведомства.

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