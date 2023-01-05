Третьи страны могут получить газ из Турции через Болгарию

5 янв. 11:33

Глава Минэнерго Турции Турции Фатих Донмез не исключил поставок газа в третьи страны через Болгарию.

Ранее турецкая Botaş и болгарская Bulgargaz подписали контракт на поставку в Болгарию 1,5 млрд кубометров газа в год. Как отметил Донмез, Турция вносит вклады в энергобезопасность Болгарии.

"В целом, в рамках контракта речь идет о 20 млрд кубометрах газа. Если будут сформированы необходимые условия, Турция сможет организовать торговлю газом через Болгарию, то есть покрывать нужды третьих стран в газе", - цитирует его Anadolu.