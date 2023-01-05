Франция желает сохранить контакты с Россией

5 янв. 11:17

Париж намерен сохранить контакты с Москвой, даже если они не всегда простые, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.

"У нас есть контакты с Россией на всех уровнях, и мы хотим сохранить эти контакты с Россией. Я имела возможность говорить с Сергеем Лавровым, мы пересекались на международных конференциях, например, на полях G20. Кроме того, у нас есть посол в России", - цитирует ее РИА Новости.

По ее словам, дипломатические контакты между Парижем и Москвой происходят, "даже если они не всегда простые". "Эти контакты позволяют нам обмениваться мнениями, передавать наши посылы и запросы", - добавила министр.