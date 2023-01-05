5 янв. 10:47

ЗАГ: Токаев почтил память жертв январских погромов 2022 года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть Хазрет-Султан в Астане, где почтил память жертв трагических событий в январе 2022 года, сообщает пресс-служба Акорды.

Памятные мероприятия прошли и в Алматы на площади Республики, где в прошлом году разыгрались погромы, потрясшие всю республику. Жители и гости города несут цветы к мемориалу в память о жертвах январской трагедии.

Городская мэрия организовала автобусы для тех, кто желает поехать в мечеть и прочитать молитвы.

Напомним, 5 января 2022 года, собравшаяся в центре Алматы толпа рванулась на штурм акимата и алматинской резиденции президента Казахстана, положив начало погромов.