Старший советник Госдепа США по переговорам на Кавказе уходит с должности

5 янв. 10:15

Филип Рикер, являющийся старшим советником Госдепа США по переговорам на Кавказе, покинет свой пост сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Деятельность Рикера в качестве старшего советника по переговорам на Кавказе ускорила взаимодействие и помогла выстроить структурированный процесс по установлению мира в неспокойном регионе. Его вклад говорит о значимости, которую США придают оказанию помощи Армении и Азербайджану в переговорах по заключению мирного договора", - цитирует его Trend.

По словам Прайса, уход Рикера никак не подорвет приверженность США к установлению безопасного и мирного будущего на Кавказе.

"США продолжат взаимодействовать на двусторонней основе с партнерами-единомышленниками и международными организациями для содействия прямому диалогу между Азербайджаном и Арменией", - подчеркнул он.