РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

США уволили советника по переговорам на Кавказе

США уволили советника по переговорам на Кавказе

Как сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, руководство ведомства отправило в отставку старшего советника по переговорам на Кавказе Филипа Рикера.

Прайс пояснил, что увольнение связано прежде всего с истечением срока полномочий Рикера на этой должности. Дипломат продолжит работать в Госдепартаменте.

Нед Прайс добавил, что уход Филипа Рикера ничего не изменит в позиции США по армяно-азербайджанскому урегулированию и их стремлению внести свой вклад в обеспечение стабильности и мира на Южном Кавказе.

1030 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version