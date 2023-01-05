США уволили советника по переговорам на Кавказе

5 янв. 8:33

Как сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, руководство ведомства отправило в отставку старшего советника по переговорам на Кавказе Филипа Рикера.

Прайс пояснил, что увольнение связано прежде всего с истечением срока полномочий Рикера на этой должности. Дипломат продолжит работать в Госдепартаменте.

Нед Прайс добавил, что уход Филипа Рикера ничего не изменит в позиции США по армяно-азербайджанскому урегулированию и их стремлению внести свой вклад в обеспечение стабильности и мира на Южном Кавказе.