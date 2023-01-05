Стартует строительство объездов вокруг Дербента и Хасавюрта

5 янв. 5:02

Правительство России включило в обновленный план дорожной деятельности на 2023–2027 годы строительство объездных дорог вокруг дагестанских Дербента и Хасавюрта - распоряжение об этом подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Протяженность дороги в обход Дербента должна составить 32 км, дороги вокруг Хасавюрта – 21 км. Ожидается, что строительство объездов поспособствует развитию транспортного коридора "Север – Юг", соединяющего Россию, Азербайджан и Иран, - передает "АиФ-Дагестан".

Обе объездные дороги будут четырехполосными, что позволит пропускать по ним до 30 тыс автомобилей в сутки.