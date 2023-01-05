Министр обороны Израиля позвонил в Пентагон из-за Ирана

5 янв. 2:08

Накануне состоялся первый телефонный разговор нового министра обороны Израиля Йоава Галанта с главой Пентагона Ллойдом Остином. Он был посвящен израильскому взгляду на ситуацию на Ближнем Востоке, и прежде всего угрозам со стороны Ирана.

"Галант поделился оценкой ситуации по основным стратегическим вызовам, угрожающим безопасности Государства Израиль и стабильности в ближневосточном регионе, начиная с многогранной иранской угрозы, включая ядерные амбиции Ирана, его региональную агрессию и распространение современного высокоточного оружия", - сказано в пресс-релизе Минобороны Израиля.

Йоав Галант в разговоре с Ллойдом Остином "подчеркнул важность международного сотрудничества, необходимого для предотвращения получения Ираном ядерного оружия".