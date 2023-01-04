"МакДональдс" покидает Казахстан из-за мяса

4 янв. 23:09

Как сообщает Блумберг, ссылаясь на свои источники, компания McDonald's намерена уйти из Казахстана. Причина – дефицит мяса для бургеров. Прежде республика получала мясо из России, но американская компания не желает, чтобы ее кафе производили продукты из российского сырья.

"По словам людей, знакомых с этим вопросом, корпорация McDonald's собирается покинуть Казахстан после того, как в связи со сбоями, вызванными специальной военной операцией, центральноазиатская страна осталась без замены российским поставкам мяса", - сообщили в агентстве.

У российского сырья для бургеров есть несколько альтернатив – как местного казахстанского производства, так и европейского, однако они слишком дороги и сами по себе и по логистике, в связи с чем любое мясо, кроме импортированного из России, превращает бизнес казахстанских франчайзи "МакДональдса" в убыточный.