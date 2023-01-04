В Швейцарии ждут подорожания нефти до $110 за баррель

4 янв. 21:58

Согласно прогнозу швейцарского банка UBS Group AG, в этом году цены на нефть пойдут вверх из-за сохранения инвестиционной недостаточности нефтяной промышленности и существенного роста китайской экономики.

Аналитики банка ожидают, что Brent к концу года будет стоить $110 за баррель, а WTI – $107 за баррель.

Напомним, что в настоящее время нефтяные котировки снижаются, Brent сегодня торгуется дешевле $79 за баррель, WTI – дешевле $74 за баррель.

"Мы ожидаем, что спрос на нефть вырастет на 1,6 млн баррелей в сутки, причем совокупный спрос превысит рекордные 103 млн баррелей в сутки во второй половине 2023 года", - предупредили швейцарские финансисты.

Что касается России, то в том же прогнозе сказано, что ее совокупная добыча нефти упадет ниже 9 млн баррелей в сутки, и это будет одним из рисков резкого роста цен на нефть в 2023 году.