Грузия определила численность своей армии

4 янв. 21:43

Сегодня вступило в силу постановление парламента Грузии "Об определении численности Сил обороны Грузии в 2023 году", согласно которому численность ВС республики ограничено контингентом в 37 тыс человек.

При этом число военных может быть увеличено в случае введения военного положения. В нем не учтены резервисты и временные штатные сотрудники Минобороны Грузии.

Напомним, что размер армии Грузии подлежит ежегодному утверждению в парламенте одновременно с госбюджетом. Военная служба в республике подразделяется на обязательную, контрактную, кадровую и резервную.