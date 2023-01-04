Турция организует газовый саммит

4 янв. 21:14

Как сообщил сегодня глава Минэнерго Турции Фатих Донмез, находясь в Северной Македонии, Анкара организует международный газовый саммит.

При этом он не уточнил состав участников саммита, в частности, не сказал, будут ли в нем участвовать такие партнеры Турции по газовому рынку, как Россия и Азербайджан.

"В феврале будет организован международный газовый саммит. Турецкая сторона пригласила на него министра экономики Северной Македонии", - сказал он во время речи о работе турецкого бизнеса над решением важных задач Северной Македонии.

Также Донмез подчеркнул, что газотранспортная система Турции "становится доступной и для стран [Балканского] региона".