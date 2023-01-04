Посол Франции вызван в МИД Ирана

4 янв. 20:59

Как сообщил сегодня официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, ведомство вызвало сегодня французского посла Николя Роша, чтобы вручить ему ноту протеста в связи с публикацией в скандальном сатирическом журнале Charlie Hebdo карикатур на иранские власти.

"Исламская Республика Иран никак не приемлет оскорбления своих исламских, религиозных и национальных святынь и ценностей, и Франция не имеет права оправдывать оскорбление святынь других мусульманских стран и народов под предлогом свободы слова", - сказал Насер Канаани.

Николя Роша в беседе с представителем МИД Ирана сообщил, что передаст ноту протеста официальному Парижу.