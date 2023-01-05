Рождение и долгая жизнь "Легенды о любви"

Балет "Легенда о любви", созданный композитором Арифом Меликовым и хореографом Юрием Григоровичем, еще в прошлом веке стал классикой и остается популярным до сих пор. С момента премьеры спектакль практически не покидал репертуар Большого театра, превратившись, по признанию критиков, в живую легенду. Работа над балетом началась в 1960 году. В качестве либретто была выбрана драма, написанная в 1948 году турецким писателем Назымом Хикметом и основанная на старинной восточной легенде о любви Ферхада и Ширин.

"Пьеса Назыма Хикмета "Легенда о любви" в 1960-х годах обрела невероятную известность, казалось, что она шла во всех театрах СССР", - вспоминал Григорович. Композитор Кара Караев порекомендовал хореографу своего ученика Арифа Меликова, у которого уже было несколько номеров будущего балета. Меликова пригласили в Ленинград, состоялось прослушивание с участием Назыма Хикмета, Григоровича и театрального художника Симона Вирсаладзе. "Ариф тогда исполнил только отдельные фрагменты своего произведения, но мы все трое сразу поняли: это то, что надо", - отмечал балетмейстер. Музыка произвела на него "удивительное впечатление свежести и гармонии, в ней были замечательные вариации, наконец, она точно отражала характеры героев этой драматической истории". После той встречи в Ленинграде сразу началась совместная работа. Вот как рассказывал о ней композитор: "Во время написания "Легенды" вокруг была такая группа друзей, единомышленников - Юрий Григорович, художник Симон Вирсаладзе, поэт Назым Хикмет, дирижер Ниязи, - что, даже если что-то не получалось, нам в голову не приходило унывать или жить какими-то трагическими мыслями. Просто искали новые подходы".

Премьера состоялась в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр) 23 марта 1961 года и имела большой успех. Григорович делал ставку на мало кому известных в то время танцовщиков: партию Ферхада станцевал 26-летний Александр Грибов, 32-летняя Ольга Моисеева исполнила партию Мехмене Бану, а 27-летняя Ирина Колпакова - партию Ширин. Вообще это был спектакль молодых - Меликову тогда было всего 27 лет, а Григоровичу - 34 года.

"Это были праздники, Новруз байрам. Красивый праздник Востока - много сладостей, много цветов, много зелени, и вот в это время мы давали первую премьеру", - вспоминал композитор.

Назым Хикмет так говорил о спектакле: "Моя пьеса шла на разных языках в разных странах, но больше всего меня удовлетворило то, что я увидел в балете, поставленном Юрием Григоровичем". По признанию драматурга, его "очень волновало, каким окажется на сцене Восток". "В том, что я увидел, не было ни подражания, ни стилизации. Композитор Ариф Меликов, балетмейстер Юрий Григорович и художник Симон Вирсаладзе увидели Восток взором современного человека, поэтому на сцене нет и следа от "сахарного" Востока, от сказки об Али Бабе и сорока разбойниках, и это выгодно отличает новый балет от спектаклей по пьесе "Легенда о любви"", - делился впечатлениями он.

Вторая премьера "Легенды" прошла в Новосибирском театре оперы и балета 21 декабря 1961 года. В Азербайджанском государственном театре оперы и балета в Баку, на родине Арифа Меликова, балет впервые был показан в июле 1962 года. Главные партии исполнили Раиса Измайлова (Мехмене Бану), Максуд Мамедов (Ферхад) и Лейла Векилова (Ширин). Дирижировавший постановкой Ниязи признавался, что "работал с истинным наслаждением, забывая обо всем на свете, отдавая всего себя". "Легенду о любви" он называл монолитным произведением, в котором "музыка, танец и оформление слились так неразрывно, что кажется, будто все это целиком создано одним мановением руки какого-то гения".

Премьера на сцене Большого театра в Москве состоялась 15 апреля 1965 года. "Легенда" стала первой работой Григоровича в качестве главного балетмейстера Большого. В премьерном спектакле партию Мехмене Бану исполнила Майя Плисецкая, партию Ферхада - Марис Лиепа, а партию Ширин - Наталия Бессмертнова. Плисецкая так отзывалась о балете: "Бывают роли, где нравятся отдельные эпизоды. Здесь, в "Легенде о любви", мне нравится каждый момент сценической жизни Мехмене". "Замечательная, экспрессивная музыка, написанная Арифом Меликовым, представляет большой простор для художественной фантазии хореографа и всех исполнителей балета", - также отмечала она.

Высоко оценил балет Дмитрий Шостакович: "Хореография чрезвычайно интересна и разнообразна ... Григорович привнес в хореографию сложную тему и сумел с большой художественной силой ее разрешить". О Меликове он говорил как об одаренном композиторе: ""Легенду" характеризует глубокая музыкальная драматургия партитуры, ее внутреннее развитие, точность и выразительность музыкальных характеристик героев, редкое искусство в оркестровке, особая ее красочность, множество находок заставляют с большим интересом слушать этот талантливый музыкальный опус". Галина Уланова признавалась: "Долго я ходила под впечатлением "Легенды", жалела, что уже не танцую". Николай Цискаридзе, которого называют одним из лучших интерпретаторов роли Ферхада, отмечал, что "миссия "Легенды о любви" - показать силу любви, способную изменить человека", а "исполнители стремились привнести в эту историю личный свет, уникальность, тем самым обрекая эту легенду на бессмертие и вечную любовь зрителей".

На протяжении всей сценической истории "Легенды" в главных партиях выступали и продолжают выступать такие звезды Большого, как Владимир Васильев, Нина Тимофеева, Михаил Лавровский, Людмила Семеняка, Александр Богатырев, Татьяна Голикова, Ирек Мухамедов, Алла Михальченко, Гедиминас Таранда, Светлана Захарова, Денис Родькин. "Мне досталось такое счастье с этим спектаклем - за эти годы столько выдающихся личностей прошли через балет! Майя Плисецкая была такая величественная, волевая Мехмене Бану, с таким характером, что было ясно: она во всем пойдет до конца. И совсем иная, более мягкая Нина Тимофеева, она совсем другой образ создавала", - рассказывал Меликов.

Балет был поставлен во многих странах мира. ""Легенда" шла по всей стране, которая у нас тогда была общей - СССР, а также в Германии (почти во всех театрах - в Дрездене, Лейпциге, Шверине, много где еще), в Турции (там однажды одновременно в двух театрах: в одном - постановка Юрия Григоровича, во втором - другого автора, и они как бы соревновались), в Чехословакии", - вспоминал композитор. А Григорович признавался: "Я очень люблю этот балет и поэтому никогда не отказывался, когда меня приглашали поставить его на других сценах: в Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге, Баку, Праге, Софии, Стамбуле…"

В Большом театре в новой редакции "Легенду" исполнили в апреле 2002 года. С 23 по 26 октября 2014 года на Исторической сцене ГАБТ прошла серия премьерных показов еще одного возобновления. Билеты были проданы сразу же после поступления в кассы, администрация срочно поставила в график еще один спектакль - и на него билеты исчезли за несколько часов. Композитор, который присутствовал на генеральной репетиции и на премьере, рассказывал, что к нему подходили люди, видевшие балет 20-30 лет назад, задавали "вопросы, из которых понятно, что человек над спектаклем думал, а вот сейчас увидел автора и хочет воспользоваться случаем, спросить, правильно ли он понимает тот или иной момент".

Балет, созданный более 60 лет назад, до сих пор сохраняется в репертуаре Большого и Мариинского. Ариф Меликов признавался: "Я счастлив, что история "Легенды" продолжается. И очевидно, что это история преодоления и побед, и она по-прежнему трогает сердца. Значит, мы правильно угадали когда-то - сделали то, что близко людям во все времена".