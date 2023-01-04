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В Армении судья сядет за освобождение друга брата

В Армении судья сядет за освобождение друга брата

Как сообщили в Генпрокуратуре Армении, ереванская судья первой инстанции Арусяк Алексанян обвинена в коррупционных действиях, ее дело после прокурорского заключения отправлено в Антикоррупционный суд.

Следователи установили, что Алексанян незаконно освободила из-под ареста друга своего брата. Для этого она вступил в сговор со своим помощником и не установленным чиновником из аппарата суда первой инстанции Еревана, пишет Спутник-Армения.

В связи с этим ей вменяется превышение полномочия и заведомо несправедливый судебный акт.

Судья с декабря находится в СИЗО.

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