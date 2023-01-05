Саудовская Аравия опреснит морскую воду для газового месторождения

Saudi Aramco заключила контракт с Lamar Holding, предусматривающий разработку проекта завода по опреснению морской воды, стоимостью 693 миллиона долларов. Как отмечает Arab News, завод по опреснению морской воды обратным осмосом проектной мощностью 80 тысяч кубометров в сутки включает в себя водораспределительную сеть, энергетические и коммунальные объекты. Он станет частью схемы разработки газового месторождения Джафура.

Завод содержит компонент обширной водораспределительной сети, протяженность которой составила 200 километров. Ожидается, что к 2023 году мощность завода составит 270-320 мегаватт.

Помимо Lamar Holding, инвестором проекта завода по опреснению морской воды стала саудовская компания Mowah Co. Китайская компания SEPCO Electric Power Construction Corp. будет назначенным подрядчиком по проектированию, закупкам и строительству.

Джафура находится на юго-востоке крупнейшего в мире традиционного нефтяного месторождения Гавар. Схема разработки газа в рамках того месторождения - часть программы Saudi Aramco по освоению нетрадиционных ресурсов стоимостью 3,2 миллиарда долларов. В рамках этой программы планируется одобрить добычу сланцевого газа в трех регионах.

В июле южнокорейская компания и инвестор Kamco исполнила контракт на создание независимой паро-электростанции для реализации проекта по разработке газа. Sumitomo Mitsui Banking Corp. была назначена Aramco финансовым консультантом по независимым коммунальным схемам, предусмотренным для проекта.