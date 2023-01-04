Банкам Казахстана разрешили вывезти рубли из страны

4 янв. 20:28

Как сообщили сегодня в Нацбанке Казахстана, банкам республики сегодня было разрешено единоразово вывезти из страны деньги, чтобы сконвертировать их в безналичную форму и пополнить корреспондентские счета.

"Постановлением правительства банкам второго уровня разрешен разовый вывоз из Казахстана наличных российских рублей. Постановление вступает в силу со дня его подписания и будет действовать в течение 60 календарных дней", - сказано в сообщении Нацбанка.

В госструктуре добавили, что сейчас у банков Казахстана есть несколько каналов для безналичных платежей и переводов, что защищает финансовую систему республики от рисков накопления наличных рублей в финансовых организациях.

Напомним, что с 14 марта 2022 года в Казахстане действует запрет на вывоз из страны наличной иностранной валюты на сумму более $10 тыс.