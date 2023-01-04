В КЧР за 7 лет появится 50 мастерских для колледжей

4 янв. 20:15

Как сообщили сегодня в Минобрнауки Карачаево-Черкесии, до 2030 года в колледжах республики будет создано 50 мастерских для практических занятий – в рамках нацпроекта "Образование".

"В рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование" колледжи получили возможность обновить материально-техническую базу. До 2024 года количество созданных мастерских возрастет до 31, а до 2030 – до 50 мастерских", - приводит сообщение министерства ТАСС.

Уточняется, что в 2019 году в республиканском медицинском колледже появилось пять мастерских, в 2021 году в индустриально-технологическом колледже – четыре, в 2022 году в трех образовательных учреждениях – шесть, включая мастерские по агрономии, поварскому делу и дошкольному образованию.

Помимо обучения студентов колледжей практическим навыкам данные мастерские будут использоваться на курсах повышения квалификации, профессиональной переподготовки и дополнительного образования.