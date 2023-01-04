Дагестан готовится открыть рейс в Оман

4 янв. 19:58

Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев в ходе встречи думской группы с главой Минтуризма Омана Салимом бин Мухаммадом Аль-Махруки в Маскате предложил проект открытия прямого рейса из Махачкалы в Маскат.

"Большой взаимный интерес к истории и исламской культуре проявляют граждане стран Персидского залива и жители Северного Кавказа. Мы выступили с предложением по налаживанию прямого авиасообщения из Махачкалы в оманскую столицу (Маскат)", - приводит слова Гаджиева РИА Дагестан.

Депутат пояснил, что время рейса составит не более трех часов, что сравнимо м маршрутом Махачкала-Москва.

Основной темой встречи думской делегации с Аль-Махруки стало открытие авиасообщения Москва-Маскат.