В Грузии построят семейные тюрьмы специально для детей

4 янв. 19:43

Как сообщили в правительстве Грузии, уже в этом году в республике будет открыта первая тюрьма так называемого семейного типа, приспособленная для заключения несовершеннолетних граждан.

В бюджет Грузии заложено 40 млн лари (около 15 $млн) на развитие пенитенциарной системы. Из этих денег будет построен особый объект для подростков, которые смогут отбывать тюремный срок "в семейной обстановке".

Как пишет Спутник-Грузия, в республике в настоящее время всего 45 подростков отбывают тюремное наказание, из них 13 моложе 16 лет.