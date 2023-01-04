Анкара сделала замечание Тегерану из-за Еревана

4 янв. 19:29

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью NTV обратил внимание на нежелательность чрезмерной поддержки Ираном Армении, которая может вылиться в разжигание реваншистских настроений в армянских элитах.

"Время от времени нас, как и азербайджанскую сторону, огорчали некоторые проармянские настроения Ирана. Мы также говорим об этом с иранской стороной", - сообщил он.

Кроме того, пресс-секретарь турецкого лидера охарактеризовал нынешний социально-политический кризис в Иране как "печальную и тревожную ситуацию".

Ибрагим Калын заявил, что Анкара надеется на превращение иранской полиции нравов в структуру, защищающую права и свободы граждан. "Мы видим настроенность Тегерана в этом направлении", - сказал он.