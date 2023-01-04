Карачаево-Черкесия становится спортивным регионом

4 янв. 19:15

В Карачаево-Черкесии (КРЧ) за 12 лет построили более 130 спортивных объектов, в число которых входят физкультурно-оздоровительные комплексы закрытого и открытого типа, многофункциональные спортивные площадки, бассейны и спортплощадки для выполнения нормативов комплекса ГТО, а также воркаут-площадки, футбольные поля, - рассказали в министерстве физической культуры и спорта региона.

"Это не преминуло сказаться на приросте граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 13 до 28 тыс человек", - сообщили в министерстве, передает ТАСС.

По данным статистики, за последние годы в республике есть значительные достижения в области физической культуры и спорта, а общее число занимающихся физической культурой и спортом по республике с 10% в 2011 году увеличилось до 53,7% в 2021 году и составляет 224 397 человек.

Также была произведена реконструкция главного стадиона республики "Нарт" и началось строительство первого в регионе крытого ледового катка, - добавили в министерстве.