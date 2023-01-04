В Московский регион идут настоящие рождественские морозы

4 янв. 18:58

Уже в конце недели в Москве и Московской области ожидаются сильные морозы: днем будет до минус 20 градусов, а ночью температура местами опустится до минус 30 градусов, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Седьмого января благодаря гребню антициклона станет малооблачно, и на фоне интенсивного радиационного выхолаживания воздуха и мощной адвекции арктического воздуха ударят настоящие рождественские морозыю В сумерках до минус 20-25, местами 25-30 мороза, в светлое время суток - минус 15-20", - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

Аномально холодно в столичном регионе будет и в воскресенье, однако с наступлением первой рабочей недели холод отступит", - рассказал Тишковец. А уже третьего января через Центральную Россию пройдет маршрут очередного ненастного атлантического циклона, насыщенного осадками в виде снегопадов, местами переходящих в ледяные дожди.

Дневная температура воздуха в Москве составит минус 2 - плюс 3. К четвергу ночью будет до минус 5-10 градусов, днем минус 3-8 градусов. Шестого января в течение суток ожидается до минус 12-17 градусов, вечером - до минус 20, - добавил синоптик.