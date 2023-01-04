На Байконуре обезвредили преступную группировку

4 янв. 18:44

Как сообщили в КНБ Казахстана, накануне на Байконуре прошла совместная операция казахстанских и российских спецслужб по обезвреживанию общественно опасной организованной преступной группировки.

ОПГ состояла из граждан России и Казахстана, всего было взято под контроль 18 членов и лидеров группировки. Помимо Байконура операция прошла в Астане, Кызылорде и Конаеве, где были задержаны их соучастники.

У задержанных изъято огнестрельное оружие и деньги.

Сообщается, что ОПГ похищала людей, вымогала деньги, устраивала вооруженные грабежи и кражи.