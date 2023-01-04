IRISL построит корабли для Астрахани

4 янв. 18:14

Иранская компания "Судоходные линии" (IRISL) построит корабли по заказу астраханского порта "Солянка" – основной точки приема иранской продукции в России.

На церемонии подписания контракта присутствовал генконсул Ирана в Астрахани Мехди Акучекиан. Он подчеркнул, что развитие портовых перевозок даст позитивный импульс развитию российско-иранского транспортного сообщения по Каспию и снизит цену экспорта товаров между двумя государствами.

Также дипломат отметил, что данный контракт укладывается в планы по развитию Международного транспортного коридора "Север-Юг".

Мехди Акучекин добавил, что Иран намерен поставлять свои товары не только в "Солянку", но и в другие российские порты Каспийского моря.