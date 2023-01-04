Сотни сторонников Саакашвили потребовали отпустить его за границу

4 янв. 17:59

В Тбилиси и других грузинских городах сегодня проходит акция протеста сторонников экс-президента Михаила Саакашвили с требованием отпустить его не только из тюрьмы, но и из республики, дабы бывший грузинский политик мог выехать за границу на лечение.

В грузинской столице речь идет о нескольких сотнях человек у моста Мира. Акция организована партией Саакашвили "Единое национальное движение", в ней участвует председатель партии Ника Мелия.

Протестующие уверяют, что здоровье у Михаила Саакашвили настолько плохое, что он может расстаться в жизнью в любой момент, пока правительство Грузии не согласится выпустить его из страны.

В настоящее время акция протеста проходит мирно, без нарушений.

Кроме Тбилиси акции протеста проходят в Батуми, Гори, Зугдиди, Кутаиси, Озургети, Рустави и Телави.