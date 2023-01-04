В Абрау-Дюрсо появится детское пространство

4 янв. 17:44

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель сообщил сегодня, что в селе Абрау-Дюрсо в этом году появится детское пространство и еще пять экологических троп для прогулок общей длиной 50 км.

"Абрау-Дюрсо запустит специальное детское пространство "Абрау-Джуниор"", - приводит ТАСС слова Руппеля.

"Экологические тропы в окрестностях села Абрау-Дюрсо позволят увидеть своими глазами легендарное озеро, а прилегающий реликтовый лес – укрепить здоровье. Маршруты будут оснащены современной навигацией по пути следования", - поведал вице-губернатор Кубани, уточнив, что посетителей будет сопровождать гид Центра туризма "Абрау-Дюрсо".