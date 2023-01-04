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МИД Ирана отреагировал на французскую карикатуру

МИД Ирана отреагировал на французскую карикатуру

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахийан на своем аккаунте в Twitter раскритиковал официальный Париж за публикацию карикатуры на иранские власти в знаменитом скандальными рисунками французском журнале Charlie Hebdo.

"Оскорбительный и непристойный акт французского издания по публикации карикатур на религиозно-политическую власть не останется без решительного ответа", - пообещал глава МИД Ирана.

Он напомнил, что журнал довольно давно был включен в санкционный список Ирана. "Мы не позволим французскому правительству пересекать линию, они определенно выбрали неверный путь", - подчеркнул Абдоллахийан.

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