Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II празднует 90-летие

4 янв. 17:12

Сегодня 90-летний юбилей празднует Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.

Илия II – в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили – родился 4 января 1933 года. Он был четвертым ребенком в семье, с 1927 года жившей во Владикавказе. Окончил среднюю школу в 1952 году, затем последовали Московская духовная семинария (выпуск 1957 года) и Московская Духовная Академия (выпуск 1960 года).

Принял монашеский постриг 16 апреля 1957 года по благословению Мелхиседека III. Стал епископом Батумским и Шемокмедским 26 августа 1963 года, с того же года по 1972 год являлся ректором Мцхетской духовной семинарии. С 1967 года – епископ Сухуми, с 1969 года – митрополит.

После того, как 9 ноября 1977 года из жизни ушел Католикос-Патриарх Давид VI, Священный Синод назначил Илию II Патриаршим Местоблюстителем. Спустя 1,5 месяца, 25 декабря 1977 года, он был интронизирован как новый Католикос-Патриарх Грузинской Православной Церкви.

Таким образом, половину своей жизни Илия II руководил ГПЦ. За это время в Грузии число епархий выросло до 42, число действующих храмов увеличилось с 48 до почти 1000, открылись новые духовные учебные заведения и был построен крупнейший храм республики – Патриарший собор Святой Троицы.

С юбилеем Католикос-Патриарха поздравил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. "С особым уважением и любовью хочу поздравить Католикоса-Патриарха Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илию II, нашего любимого и достойного славы духовного лидера, с днем ​​рождения!" – сказано в поздравлении главы грузинского правительства.

Гарибашвили подчеркнул, что вклад Илии II в Грузию и грузинский народ невозможно измерить. "Почти полвека Его Святейшество как символ единства нации наполняет нас добротой и любовью к ближнему, а своей благородностью, спокойствием и мудростью является для всех нас великой надеждой и опорой", - заключил он.

Также Илию II поздравил спикер парламента Шалва Папуашвили. "Его почти полувековое предводительство грузинской церкви связало наш народ, нашу Церковь и нашего Патриарха неразрывной духовной связью и благодатью", - заявил политик.

Поздравления Илии II направил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Ваше Святейшество и Блаженство, возлюбленный о Господе Собрат и Сослужитель! Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой — 90-летием... Вознося в этот день усердные молитвы о Вашем Святейшестве и Блаженстве, желаю Вам щедрых милостей от Бога, мира, радости и крепости сил на многая лета", - пожелал предстоятель Русской Православной Церкви.

Патриарх Кирилл назвал Илию II драгоценный достоянием ГПЦ. "Долгие годы Вы мудро управляете вверенным Вам уделом, являя пастве образ достойного Первоиерарха, призванного быть непорочным, как Божий домостроитель, любящим добро, справедливым и благочестивым (Тит. 1:7-8). Ваш богатый опыт — как житейский, так и духовный, — которым Вы щедро делитесь со всеми приходящими к Вам, является драгоценным достоянием Грузинской Православной Церкви", - сказано в поздравлении.

"Получив духовное образование в Большой келье преподобного Сергия, Вы приступили к усердным трудам на пользу Церкви Иверии, которыми приумножили данные от Господа дарования. Видя Ваше благоговение и ревность о славе Христовой, собратья-архиереи избрали Вас Католикосом-Патриархом всея Грузии", - заключил Патриарх Кирилл.

Также Илию II поздравили с юбилеем папа Римский Франциск и патриарх Иерусалимский Феофил III.