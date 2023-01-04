Россия восстановила грузооборот морских портов до докризисного уровня

4 янв. 16:58

Как сообщили сегодня в Росморречфлоте, уровень грузооборота российских морских портов в прошлом году поднялся до уровня 2019 года, то есть отыграл падение, произошедшее в пандемические 2020-2021 года.

Речь идет о грузообороте в размере 840 млн т. При этом мощности российских морских портов выросли за год на 36,64 млн т.

В прошлом году был построен специализированный угольный терминал "Порт Вера" в Приморье (мощность 4,55 млн т), усовершенствован перегрузочный комплекс СПГ на Камчатке (мощность 5,43 млн т), завершен терминал в порту Высоцка (мощность 1,66 млн т), запущен в эксплуатацию Таманский терминал навалочных грузов в Тамани (мощность – 25 млн т).

Также, в соответствии с планом обновления флота, Росморречфлотом было построено и передано в эксплуатацию 16 кораблей. На данный момент завершено строительство еще 6 морских судов.