В Грузии бушует гонконгский грипп

4 янв. 16:43

Как сообщил сегодня директор детской центральной клиники Иашвили Иване Чхеидзе, в настоящее время в Грузии доминирует гонконгский вирус гриппа, что соответствует эпидемической картине стран Европы.

"В основном в стране циркулирует вирус гриппа. Если рассматривать деление этих вирусов, то наибольшее количество приходится на тип H3N2, так называемый "гонконгский вирус", на его долю приходится 33% от общего числа", - обратил внимание врач.

Между тем коронавирус Covid-19 никуда не делся, подчеркнул Иване Чхеидзе: на него приходится 9,8% случаев инфекции. В связи с этим стоит ожидать, что коронавирус присоединится к числу сезонных вирусов.

Врач обратил внимание, что окончание пандемии Covid-19, которое обещает ВОЗ в этом году, не станет концом существования коронавируса, и людям по-прежнему потребуется вакцинироваться от него.

Также он добавил, что вирусы разделились по возрастам: грипп больше поражает детей, а коронавирус – взрослых.