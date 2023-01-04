Эрдоган допустил перенос президентских выборов

4 янв. 16:28

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил сегодня, находясь в парламенте, что президентские выборы, назначенные на 18 июня, вполне могут пройти и в другую дату – уже весной.

Напомним, что ранее различные источники в Анкаре информировали о возможности переноса президентских выборов в Турции на 30 апреля, 7 мая или 14 мая.

"Все, что обсуждается в обществе, так или иначе оказывается в нашей повестке. Вода не стоит на месте", - пояснил возможность переноса даты выборов Реджеп Тайип Эрдоган.

Стоит отметить, что на данный момент Эрдоган является единственным кандидатом на грядущих выборах – его выдвинет "Народный альянс", в который входят Партия справедливости и развития и Партия национального движения. Оппозиция пока не выбрала своего кандидата.