Зачем Бердымухамедов едет в Китай, мы можем не узнать

Сегодня президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправится в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Как сообщает китайское министерство иностранных дел, визит станет первым в расписании Бердымухамедова в 2023 году. Однако для Си Бердымухамедов будет уже вторым гостем с начала года после филиппинского лидера Фердинанда Маркеса-младшего, который побывал в Китае в начале недели.

Как отмечает The Diplomat, учитывая привычную закрытость обоих государств, о визитах мало что известно, но, скорее всего, главным вопросом на повестке будет энергетика. Для Бердымухамедова январский визит в Китай станет первым на посту президента. Сердар Бердымухамедов пришел на смену своему отцу по результатам выборов без конкурентной борьбы в марте 2022 года. Династическая передача власти в Туркменистане хоть и представляет собой возможность для перемен, мало что принесла с точки зрения международных отношений.

В последний раз Бердымухамедов встречался с Си в сентябре 2022 года, на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Тогда Си впервые отправился за границу после начала пандемии Covid-19. Выбор Центральной Азии в качестве пункта назначения был продиктован стратегической необходимостью. Посетив сначала Казахстан, Си отправился в Самарканд на саммит ШОС. Хотя почти всё внимание было устремлено на встречу Си с российским президентом Владимиром Путиными, на полях саммита Бердымухамедов тоже встретился с китайским лидером и пригласил его посетить Туркменистан.

Си был в центральноазиатской стране всего раз с тех пор, как стал лидером Китая в ноябре 2012 года: в сентябре 2013 ода он посетил Ашхабад по пути на саммит G-20 В Санкт-Петербурге (затем он побывал в Казахстане, Узбекистане и Киргизии. В Бишкеке он принял участие в саммите ШОС). Как сообщало тогда министерство иностранных дел Китая, ”Си подтвердил, что Китай и Туркменистан поддерживают добрососедские дружеские отопления и являются важными стратегическими партнерами в сфере энергетики”.

Хотя многое изменилось, в том числе и в геополитике с 2013 года, китайско-туркменские отношения остались на прежнем уровне. Туркменистан - крупнейший поставщик трубопроводного природного газа. В 2021 году экспорт составил 31-34 млрд кубометров газа по трубопроводу "Центральная Азия – Китай". В настоящее время трубопровод состоит из трех активных веток, параллельных друг другу (линии А, B и C были введены в эксплуатацию в 2009, 2010 и в 2014 году соответственно) и проходящих из Туркменистана через территорию Узбекистана и Казахстана в Китай. Узбекистан и Казахстан также экспортируют газ по трубопроводу, но объемы туркменского газа гораздо выше - до 80% всего экспорта, проходящего по газопроводу. Общая максимальная пропускная способность сети трубопроводов составляет примерно 55 млрд кубометров газа в год.

На данный момент ведется строительство четвертой ветки D от месторождения Галкыныш, которая пройдет по другому маршруту: через Узбекистан, Таджикистан и Киргизию в Китай. Первые три ветки финансировались за счет кредитов Китайского банка развития и Банка Китая, а четвертая, по сообщениям, Китайской национальной нефтяной корпорацией (CNPC).

Строительство новой ветки идет с опозданием почти на 10 лет. Для участка, проходящего через Таджикистан, необходимо создать 42 туннеля, первый из которых был завершен в январе 2020 года. Официальная дата завершения строительства ветки не объявлялась. Планируется, что пропускная способность ветки D составит 30 млрд кубометров газа в год, а общая мощность сети трубопроводов Центральная Азия - Китай увеличится до 85 млрд кубометров в год. Скорее всего, Туркменистан останется основным экспортером газа по трубопроводу.

В ожидании дополнительного импорта газа из Туркменистана Китай продолжает инвестировать в развитие обширных газовых месторождений страны. В августе 2021 года стороны договорились, что CNPC займется разведкой на трех новых скважинах на месторождении Галкыныш. Тогда Associated Press сообщило, что Ашхабад рассчитается за услуги CNPC газом: 17 млрд кубометров за три года. В июне 2022 года Бердымухамедов принял участие, как сообщили китайские СМИ, в запуске производства на новом месторождении, разработанном CNPC. Тогда обе стороны озвучили стремление Ашхабада увеличить вдвое экспорт газа в Китай до 65 млрд кубометров в год после завершения ветки D.

Экспорт туркменского газа в Китай еще не достиг максимальных возможностей действующего трубопровода. В частности, в 2013 году, за год до того, как ветка C была введена в эксплуатацию, по данным статистического обзора мировой энергетики от компании BP, Туркменистан отправил в Китай 24,4 млрд кубометров газа. К 2018 году экспорт упал до 31,6 млрд кубометров, а в 2020 - до 27,2 млрд кубометров. По последней имеющейся информации, экспорт туркменского газа восстановился до 31,5 млрд кубометров, но он всё еще меньше, чем пропускная способность сети газопроводов.

Предложение и спрос - основные факторы, определяющие колебания поставок. Главный вопрос заключается в том, сколько газа на самом деле Туркменистан может поставить и сколько газа готов закупать Китай. Туркменистан один из множества китайских поставщиков, как трубопроводного газа, так и СПГ. В последние годы китайский импорт СПГ почти удвоился по сравнению с импортом трубопроводного газа, Австралия, например, экспортировала в Китай больше СПГ за день, чем Туркменистан по трубопроводу за весь 2021 год. В свою очередь для Туркменистана Китай - главный покупатель. Два других покупателя, Россия и Иран, импортируют гораздо меньше, чем Китай. В связи с этим отношения определяются своего рода дисбалансом, в результате которого Ашхабад экономически зависит от покровительства Китая.

Что касается визита Бердымухамедова в Китай, вряд ли хотя бы один из указанных аспектов будет обсуждаться публично. Скорее всего, как обычно будут провозглашаться хорошие отношения между Китаем и Туркменистаном и те преимущества, которые обеспечит ветка D двум сторонам. В действительности же всё гораздо сложнее, чем в радужных дипломатических заявлениях.