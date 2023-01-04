Пашинян занялся Севаном

4 янв. 16:15

В Минэкологии Армении сегодня прошло совещание с участием премьер-министра Никола Пашиняна по вопросу улучшения экологии озера Гёйча / Севан. Основная проблема – чрезмерный вылов рыбы.

В частности, остро стоит вопрос восстановления популяций форели и сига до уровня, позволяющего безопасного проводить их вылов. В связи с этим государству требуется эффективно наладить организацию рыбного промысла.

Как пишет Спутник-Армения, на данный момент на озере рыбачат до 800 только официально зарегистрированных рыбаков, а число рыбаков-браконьеров неизвестно.

Кроме того, Минэкологии ищет возможности для подъема уровня воды в озере (постоянно понижающегося из-за ирригации окружающих сельхозугодий) и очистки его побережья. Очистительные станции на озере нуждаются в модернизации.

Закрывая совещание, Никол Пашинян призвал конкретизировать экологическую стратегию Армении и использовать для этого современный мировой опыт.