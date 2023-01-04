Израиль готов развивать "умные города" в Карабахе

4 янв. 15:45

Израиль предложил Азербайджану сотрудничество по созданию "умных городов" на освобожденных территориях, сообщил израильский посол в Баку Джордж Дик.

"Мы и раньше выражали готовность наших компаний участвовать в процессе восстановления инфраструктуры в Карабахе, и мы делаем это сейчас. Одна израильская компания построила молочную ферму в умном селе Агалы Зангиланского района", - цитирует его Report.

Также он отметил, что другие проекты, в которых участвует Израиль, затронут управление водными ресурсами, возобновляемых источников энергии и сельского хозяйства. "Мы также представили некоторые возможности сотрудничества в области "умных городов" и ждем ответа", - добавил посол.