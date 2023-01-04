Раннее цветение экзотических растений зафиксировано в Сочи

4 янв. 15:18

Теплая осень и аналогичный декабрь в Сочи вызвали раннее цветение мимозы, подснежников и морозника, сообщила ведущий научный ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани.

Ранее в интернете распространились фотографии с расцветающими подснежниками и мимозой. Как заявили пользователи, обычно эти экзоты зацветают в городе позже.

"Подснежник ризенский зацветает обычно в 20-х числах декабря. В этом году зацвел на неделю раньше. Мимоза снова распустилась раньше - в декабре, но позже, чем в 2021 году. А вот морозник, который обычно расцветает с конца января по февраль, расцвел почти на месяц раньше необходимого срока", - цитирует ее РИА Новости.