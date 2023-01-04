Вашингтон обязал Ереван вести прямые переговоры с Баку

4 янв. 15:04

Мы не должны предписывать как выглядит комплексное решение азербайджано-армянских проблем, это тяжелая работа, которую должны проделать стороны, сообщил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.

"Мы продолжаем сохранять нашу приверженность продвижению безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего для региона Южного Кавказа", - цитирует его Trend.

По словам Прайса, США продолжают двусторонние контакты с ЕС, ОБСЕ и другими партнерами для содействия прямому диалогу между Баку и Ереваном.