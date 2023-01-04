Глава МИД Узбекистана провел встречу с российским послом

4 янв. 14:35

И.о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов встретился с послом России Олегом Мальгиновым, передает пресс-служба ведомства.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, а также партнерства в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Особое внимание политики уделили развитию экономической дипломатии, мерам по увеличению товарооборота, привлечению инвестиций и реализации совместных проектов.

Также дипломаты обсудили график и повестки дня предстоящих мероприятий. Саидов и Мальгинов подчеркнули, что Москва и Ташкент продолжат диалог в рамках международных и региональных институтов.