МИД Азербайджана: Ереван по-прежнему заинтересован в продолжении незаконной экономической деятельности в Карабахе

4 янв. 14:12

Заявление МИД Армении от 3 января 2023 года относительно акции протеста на Лачинской дороге является совершенно необоснованным и направлено на то, чтобы вызвать недоумение международных партнеров по этому вопросу и искусственно обострить ситуацию, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

"Неудивительно, что МИД Армении дает искаженные заявления в связи с мирными протестами представителей гражданского общества Азербайджана против факта разграбления Арменией наших природных ресурсов в период 30-летней оккупации территорий Азербайджана. Похоже, что армянская сторона по-прежнему заинтересована в продолжении незаконной экономической и иной деятельности на территории нашей страны", - сказано в тексте.

В ведомстве напомнили, что власти Азербайджана с ноября 2021 года многократно направляло обращения с целью пресечения незаконной экономической деятельности в Азербайджане, где временно размещены российские миротворцы, и в последний раз пыталось решить вопрос через переговоры 3-10 декабря. "Несмотря на все эти усилия, армянская сторона, проигнорировав обращения, заблокировала доступ на территорию соответствующих структур и пыталась продолжить незаконную деятельность. Именно все эти действия вызвали справедливый протест азербайджанской общественности, из-за чего и проводится мирная акция с требованием предотвращения злоупотреблений Лачинской дорогой, предназначенной исключительно в гуманитарных целях", - отмечается в письме.

В МИД отметили, что каждое высказывание против протестов является прямым нарушением норм и принципов международного права, таких как суверенитет, территориальная целостность, а также неуважением к конституции Азербайджана и правам протестующих, в которой отражено положение о принадлежности республике всех природных ресурсов, находящихся на его территории.

"Однако утверждения о том, что протесты якобы привели к перекрытию Лачинской дороги и вызвали гуманитарный кризис, являются безосновательными. Неоспорим факт ежедневного беспрепятственного проезда транспортных средств, медицинских автомобилей, принадлежащих Международному Комитету Красного Креста и миротворческому контингенту. Также правительство Азербайджана и представители гражданского общества заявили о готовности оперативно решать все гуманитарные потребности, с которыми могут столкнуться армянские жители", - подчеркивается в сообщении.

В министерстве уточнили, что выдающие себя за представителей проживающих в Карабахе армян провокаторы отговаривают мирных жителей от использования дороги, что в очередной раз доказывает, что именно такие люди, создавая ложное впечатление о мирной демонстрации, преследуют цель продолжать свои незаконные действия.

В заключение Баку еще раз призвал Ереван соблюдать обязательства, вытекающие из международного права и трехстороннего заявления. "Воздерживаться от действий, направленных против суверенитета и территориальной целостности нашей страны, прекратить агрессивные политические и военные провокации. Позиция Азербайджана относительно мира, стабильности и развития региона принципиальна и последовательна, с нашей стороны будут продолжены мероприятия, основанные на международном праве и сложившемся международном опыте", - добавили в пресс-службе.