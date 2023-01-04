Ильхам Алиев: в Азербайджане народы и конфессии веками жили в мире и покое

4 янв. 14:00

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину страны с Рождеством Христовым.

"Сердечно поздравляю вас и всю христианскую общину Азербайджана с Рождеством, передаю каждому из вас пожелания счастья и благополучия. В Азербайджане, где исторически царят атмосфера дружбы и братства, высокая культура сосуществования, представители различных народов и религиозных вероисповеданий веками жили в условиях мира и спокойствия", - говорится в поздравлении.

Он напомнил, что сегодня в Азербайджане, который признан одним из центров мультикультурализма в мире и внес весомый вклад в развитие межцивилизационных отношений, независимо от языка, религии, национальной принадлежности, все имеют равные права и свободы. "Сохранение и продвижение культурного многообразия, высоких гуманистических принципов, богатых традиций толерантности, сформировавшихся в нашем обществе на протяжении сотен лет, являются одними из приоритетных направлений нашей государственной политики", - сказано в тексте.

Глава государства подчеркнул, что соотечественники-христиане, а также другие национально-религиозные группы республики, сохраняя свои традиции и обычаи, язык и культуру, активно участвуют во всех сферах общественно-политической жизни, достойно выполняют свой гражданский долг в грандиозном процессе развития и созидания, идущем в Азербайджане.

"Рождество – символ обновления, чистоты, чувств милосердия и доброты. Еще раз передаю всем вам праздничные поздравления по случаю этого священного дня, желаю вашим семьям счастья, вашим домам – достатка. С праздником!" – заключил Ильхам Алиев.