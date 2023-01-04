Житель Пятигорска погиб под колесами поезда

4 янв. 13:56

В Пятигорске разбираются с гибелью местного жителя на железной дороге, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СКФО.

Информация о том, что на перегоне "Лермонтовская-Пятигорск" мужчина попал под поезд, поступила в дежурную часть. По предварительным данным, 70-летний пенсионера погиб из-за нарушений правил безопасности на железной дороге.

"По итогам проверки примут процессуальное решение. Железная дорога – это зона повышенной опасности, так как тормозной путь поезда составляет около километра, остановить такой транспорт сложно. Переходить пути нужно только в специальных местах, не отвлекаясь на гаджеты", - напомнили в ведомстве.