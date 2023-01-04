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Путин поговорил с Мирзиеевым

Путин поговорил с Мирзиеевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым", - сказано в сообщении.

Лидеры стран подтвердили стремление укреплять двусторонние отношения союзничества и стратегического партнерства, наращивать товарооборот, расширять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях.

Мирзиеев отметил гостеприимство, оказанное в ходе неформальной встречи глав стран-участников СНГ в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года.

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